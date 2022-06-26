Официальные лица Азербайджана и Ирана обсудили совместные строительные проекты

Посол Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран Али Ализаде встретился с министром дорог и городского развития Ирана Рустамом Гасеми.
Стороны отметили важность завершения технических работ по возведению мостов по данному проекту и скорейшего начала строительных работ.
Также состоялся обмен мнениями о продолжении строительства железной дороги Решт-Астара и железнодорожного грузового терминала на реке Астарачай. Было подчеркнуто, что все эти совместные проекты будут способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества и отношений между двумя соседними и дружественными странами.