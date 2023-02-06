Официальные круги Турции обратились к населению в связи с землетрясением.

В вопросах касательно стихийного бедствия необходимо ссылаться на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD)

В вопросах касательно стихийного бедствия необходимо ссылаться на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD)

Как передает анкарское бюро Report, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

По его словам, по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана все министры направились в районы, пострадавшие от землетрясения.

Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун также обратился к населению, отметив важность использования верных источников при распространении информации о землетрясении и его последствиях. По его словам, в такие чувствительные моменты важно уточнять информацию, публикуемую в социальных сетях.

В свою очередь, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рекомендовал гражданам не пользоваться без необходимости транспортными средствами в районах, где произошло землетрясение.

AFAD призвало не приближаться к территориям, где произошли разрушения, и по возможности сокращать телефонные переговоры.

В районе Пазарджык турецкого города Кахраманмараш в 05:26 по бакинскому времени произошло землетрясение мощностью 7,4 балла. Толчки ощущались в близлежащих провинциях, главным образом, в Хатае, Османийе, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье, Адане и Анкаре.

В результате землетрясения в Турции погибли 284 человека, ранены 2 323, 710 зданий полностью разрушены.

Снежные погодные условия усложняют ситуацию в районах, где произошло землетрясение.