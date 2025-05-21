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Официальная Анкара осудила нападение Израиля на делегацию, в состав которой входил турецкий дипломат

Официальная Анкара осудила нападение Израиля на делегацию, в состав которой входил турецкий дипломат Официальная Анкара осудила обстрел израильскими военными группы дипломатов, включавшей сотрудник Генерального консульства Турции в Иерусалиме, в ходе их визита в палестинский город Дженин.
В регионе
21 мая 2025 г. 20:25
Официальная Анкара осудила нападение Израиля на делегацию, в состав которой входил турецкий дипломат

Официальная Анкара осудила обстрел израильскими военными группы дипломатов, включавшей сотрудник Генерального консульства Турции в Иерусалиме, в ходе их визита в палестинский город Дженин.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

Отмечается, что это нападение, создавшее угрозу для жизни дипломатов, является очередным проявлением систематического игнорирования Израилем международного права и прав человека:

"Нападение на дипломата является серьезной угрозой не только личной безопасности, но и подрывает уважение и доверие, формирующие основу межгосударственных отношений. Произошедшее нападение должно быть расследовано в кратчайшие сроки, и ответственные лица должны понести наказание. Призываем международное сообщество самым решительным образом осудить этот опасный инцидент и предпринять серьезные шаги для прекращения безнаказанности Израиля".

Сегодня израильские военные открыли огонь по делегации из 35 иностранных дипломатов возле лагеря беженцев в Дженине. В МИД Палестины заявили, что это нападение носило устрашающий характер.

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Версия на английском языке Ankara condemns Israel's attack on group that included Turkish diplomat
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Ankara İsrailin türkiyəli diplomatın da tərkibində olduğu nümayəndə heyətinə hücumunu qınayıb

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