Официальная Анкара: Мы почувствовали свою силу при возвращении азербайджанских земель

"Мы ощутили все аспекты нашей силы при защите наших прав и интересов в Восточном Средиземноморье, прекращение угнетения со стороны мятежников в Ливии и возвращении оккупированных территорий Азербайджана".

"Мы ощутили все аспекты нашей силы при защите наших прав и интересов в Восточном Средиземноморье, прекращение угнетения со стороны мятежников в Ливии и возвращении оккупированных территорий Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сказал глава департамента по связям с общественностью аппарата президента Фахреттин Алтун.

"В частности, в результате стамбульской встречи с обеих сторон были даны сигналы для снижения напряженности. Очень важно было высказывание нашего президента в начале встречи о т ом, что в справедливом мире не бывает проигравших.

"Результаты этой встречи, прошедшей в позитивных и конструктивном русле, поистине увеличили надежду на мир и придали значимый импульс мирному процессу. Этот процесс показал, что Турция, обеспечивающая в регионе и мире стабильность, продолжает своей внешней политикой служить глобальному миру", - отметил он.