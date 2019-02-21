Официальный Вашингтон отменил визит главы МИД Армении в США

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Официальный Вашингтон отменил визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в США.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак", ссылаясь на собственные источники в министерстве иностранных дел республики.

По данным издания, причиной тому является тот факт, что Армения отправляет гуманитарную и военную помощь Сирии вместе с Россией.

Хотя официальный Ереван привел множество причин, чтобы оправдать отправку гуманитарной помощи в Сирию, Госдепартамент США все еще не считает их адекватными. Согласно сообщению, З.Мнацаканян провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, но это не изменило ситуацию.

Газета пишет, что армянская сторона давно ждала визита министра иностранных дел в Вашингтон и встреч с официальными лицами США, и потратила много времени на его подготовку.

Ранее Госдепартамент США выступил против какого-либо взаимодействия Армении и России в Сирии.