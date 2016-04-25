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    Официальный представитель Турции: Мы завершаем переговоры с Израилем

    Ибрагим Калын: В ближайшее время планируется еще одна встреча

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "Мы завершаем переговоры, проводимые некоторое время с Израилем".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом на проведенном 25 апреля еженедельном брифинге заявил пресс-секретарь Администрации президента Турции Ибрагим Калын.

    По его словам, в ближайшее время планируется проведение еще одной встречи: "Мы ждем принятия шагов для улучшения ситуации в Палестине и секторе Газа".

    Отметим, что 31 мая 2010 года израильские военнослужащие напали на корабль "Mavi Mərmərə" с гуманитарным грузом для палестинского сектора Газа. В результаты операции были убиты 9 мирных граждан Турции. С того времени отношения между двумя странами ухудшились.

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