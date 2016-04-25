Официальный представитель Турции: Мы завершаем переговоры с Израилем

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "Мы завершаем переговоры, проводимые некоторое время с Израилем".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом на проведенном 25 апреля еженедельном брифинге заявил пресс-секретарь Администрации президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, в ближайшее время планируется проведение еще одной встречи: "Мы ждем принятия шагов для улучшения ситуации в Палестине и секторе Газа".

Отметим, что 31 мая 2010 года израильские военнослужащие напали на корабль "Mavi Mərmərə" с гуманитарным грузом для палестинского сектора Газа. В результаты операции были убиты 9 мирных граждан Турции. С того времени отношения между двумя странами ухудшились.