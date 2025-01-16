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Российскому офицеру вынесен приговор за сбитый вместо дрона вертолет

Российскому офицеру вынесен приговор за сбитый вместо дрона вертолет Офицер ПВО был осужден за сбитый вертолет Ми-8 военно-космических сил (ВКС) России вместо украинского дрона во время отражения атаки на Крым.
В регионе
16 января 2025 г. 10:05
Российскому офицеру вынесен приговор за сбитый вместо дрона вертолет

Офицер ПВО был осужден за сбитый вертолет Ми-8 военно-космических сил (ВКС) России вместо украинского дрона во время отражения атаки на Крым.

Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсантъ, офицеру Игорю Пашкову был вынесен приговор по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть трех лиц.

18 октября 2023 года Пашков ошибся в цифре позывного обнаруженной низколетящей малоскоростной воздушной цели и доложил руководству о ее наличии в другом месте, проигнорировав дополнительную информацию о том, что целью является вертолет с включенными огнями. Через две минуты это привело к уничтожению Ми-8 огнем зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ", в результате чего все три члена экипажа погибли.

"По данным ВСУ СКР [военного следственного управления следственного комитета России], офицер вследствие небрежного отношения к службе не осуществил идентификацию воздушного судна и места его обнаружения, что явилось причиной предоставления ложной информации и привело к поражению "дружественным огнем" вертолета ВКС России" - говорится в статье.

Суд первой инстанции отправил офицера на три года в колонию-поселение, взыскав с Пашкова 5 миллионов рублей в пользу Минобороны и 3 миллиона рублей вдовам погибших.

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Версия на английском языке Verdict issued for Russian army officer who shot down helicopter instead of drone
Версия на азербайджанском языке Dron əvəzinə helikopteri vuran Rusiya ordusunun zabiti barəsində hökm çıxarılıb

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