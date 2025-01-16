Российскому офицеру вынесен приговор за сбитый вместо дрона вертолет

Офицер ПВО был осужден за сбитый вертолет Ми-8 военно-космических сил (ВКС) России вместо украинского дрона во время отражения атаки на Крым.

Офицер ПВО был осужден за сбитый вертолет Ми-8 военно-космических сил (ВКС) России вместо украинского дрона во время отражения атаки на Крым.

Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсантъ, офицеру Игорю Пашкову был вынесен приговор по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть трех лиц.

18 октября 2023 года Пашков ошибся в цифре позывного обнаруженной низколетящей малоскоростной воздушной цели и доложил руководству о ее наличии в другом месте, проигнорировав дополнительную информацию о том, что целью является вертолет с включенными огнями. Через две минуты это привело к уничтожению Ми-8 огнем зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ", в результате чего все три члена экипажа погибли.

"По данным ВСУ СКР [военного следственного управления следственного комитета России], офицер вследствие небрежного отношения к службе не осуществил идентификацию воздушного судна и места его обнаружения, что явилось причиной предоставления ложной информации и привело к поражению "дружественным огнем" вертолета ВКС России" - говорится в статье.

Суд первой инстанции отправил офицера на три года в колонию-поселение, взыскав с Пашкова 5 миллионов рублей в пользу Минобороны и 3 миллиона рублей вдовам погибших.