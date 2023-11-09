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Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность

Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность Азербайджан является единственной страной на постсоветском пространстве, которая одержала победу в войне и обеспечила свою территориальную целостность.
В регионе
9 ноября 2023 г. 16:17
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность

Азербайджан является единственной страной на постсоветском пространстве, которая одержала победу в войне и обеспечила свою территориальную целостность.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал военно-политический комментатор, офицер Вооруженных Сил Украины Тарас Березовец.

"После победы азербайджанской армии во Второй Карабахской войне в 2020 году и локальных антитеррористических мероприятий в 2023 году территориальная целостность и суверенитет Азербайджана были восстановлены. Таким образом, Азербайджан стал единственной страной на постсоветском пространстве, которая одержала победу в войне и обеспечила свою территориальную целостность", - сказал он.

Березовец также коснулся реформ, проведенных в Азербайджанской армии.

"Конечно, эта победа была бы невозможна без реформ, проведенных в Вооруженных силах на протяжении многих лет. Реформы проводились последовательно. Мне выпала честь быть приглашенным в Азербайджан президентом Ильхамом Алиевым. Я своими глазами увидел, как реформируется армия", - сказал он.

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Версия на английском языке Political analyst: Azerbaijan is an example of how to restore Ukraine’s territorial integrity 
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı zabit: "Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi bir nümunədir"

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