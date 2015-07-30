На юго-востоке Турции застрелен офицер полиции

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Офицер турецкой полиции и один гражданин страны были убиты в результате открытия стрельбы неизвестными на юго-востоке страны, в провинции Диярбакыр, сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

Офицер Мехмет Уяр и Осман Каран были убиты из длинноствольного оружия из машины, когда сидели в чайхане в районе Чинар, заявил агентству источник в полиции.

В нападении обвиняют террористическую группировку "Рабочая партия Курдистана".

Третий пострадавший - Ибрагим Туран - был ранен и отправлен в местный госпиталь для лечения до перевода в Диярбакыр.

Ведется расследование и поиск виновных в атаке.