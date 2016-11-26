Офицер армянской армии избил до смерти больного раком солдата

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Уроженец Ванадзора Хачик Барсегян скончался от побоев командира, которые он получил в ходе прохождения обязательной воинской службы, сообщает Report со ссылкой на Epress.am.

В конце 2014 года Х.Барсегян вернулся домой с обязательной воинской службы. 27 марта 2016 года парень скончался от злокачественного образования в ноге.

Как заявила мать умершего Соник Газарян, ее сын уже в ходе прохождения службы жаловался на боли в ноге и хромал.

"Я всегда была внимательна к ребенку. Вы и сами знаете: в Армении за солдатами не следят. За ним ухаживает мать. Кто об этом не знает? Это факт. Сказали "должна заплатить четыре тысячи долларов США, чтобы освободили от службы", но сын сказал "вай, мама, где ты их возьмешь?", - заявил С.Газарян.

По словам матери, сын вскоре после службы признался, что его бил командир батальона Виген Мкртчян. Тогда подала жалобу в военкомат, отметив, что сына ударил один из офицеров военчасти: "Позвонили в воинскую часть, а он, мол, я не бил, доказательств нет".

В апреле 2015 года состояние Барсегяна резко ухудшилось, и его перевезли в Москву, где диагностировали злокачественную опухоль на последней стадии.

Х.Барсегян вернулся в Армению, где ему ампутировали ногу, однако в марте 2016 года, после нескольких месяцев мучений, молодой человек скончался.

Матери, однако, до сих пор непонятны причины болезни сына. "Ладно, если у него была опухоль, почему его призвали? У него были проблемы с венами, конечностями, которые должны были обнаружить во время медосмотра", - отмечает С.Газарян.

По ее словам, после того, как ее сын слег, его навестили сослуживцы и в разговоре подтвердили, что Х.Барсегяна избили в армии.

Помимо расходов на лечение, мать потратила достаточно большую сумму, взятую в долг. "Я взяла почти 2 миллиона драмов (4,175 тысячи долларов США). Ребенок 6 раз проходил химиотерапию, но ни одну не делали бесплатно", - сказала она.