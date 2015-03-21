Оджалан готов представить план мирного урегулирования конфликта с турецким правительством

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Отбывающий пожизненное заключение в тюрьме на острове Имралы лидер террористической Рабочей партии Курдистана Абдулла Оджалан готов презентовать свой план мирного урегулирования конфликта с турецким правительством.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в конце февраля лидер РПК призвал своих сторонников посетить мирную конференцию по разоружению, которая запланирована на ближайшие месяцы.

Отметим, что за 30 лет вооруженного противостояния РПК и турецких военных погибло не менее 40 тысяч человек.