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    Оджалан готов представить план мирного урегулирования конфликта с турецким правительством

    За 30 лет вооруженного противостояния РПК и турецких военных уже погибло не менее 40 тыс. человек

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Отбывающий пожизненное заключение в тюрьме на острове Имралы лидер террористической Рабочей партии Курдистана Абдулла Оджалан готов презентовать свой план мирного урегулирования конфликта с турецким правительством.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в конце февраля лидер РПК призвал своих сторонников посетить мирную конференцию по разоружению, которая запланирована на ближайшие месяцы.

    Отметим, что за 30 лет вооруженного противостояния РПК и турецких военных погибло не менее 40 тысяч человек.

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