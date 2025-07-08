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СМИ: Кабмин РФ одобрил рубку деревьев у Байкала для восстановления лесов

СМИ: Кабмин РФ одобрил рубку деревьев у Байкала для восстановления лесов Правительственная комиссия по законопроектной деятельности РФ одобрила ко второму чтению поправки к законодательным актам, которые допускают сплошные рубки леса на отдельных территориях, прилегающих к Байкалу, но исключительно в целях лесовосстановления.
В регионе
8 июля 2025 г. 08:33
СМИ: Кабмин РФ одобрил рубку деревьев у Байкала для восстановления лесов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности РФ одобрила ко второму чтению поправки к законодательным актам, которые допускают сплошные рубки леса на отдельных территориях, прилегающих к Байкалу, но исключительно в целях лесовосстановления.

Как передает Report, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в кабмине и текст документа, который есть в распоряжении издания.

Поправки предполагают, что сплошные рубки будут возможны только для уничтожения "погибших лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические и иные полезные функции".

Кроме того, поправки, отмечают "Известия", предусматривают возможность перевода отдельных земель лесного фонда в другие категории - например, для строительства или ремонта инфраструктуры, направленной на защиту территории от опасных геологических и природных процессов, а также для дорог, объектов жизнеобеспечения и кладбищ.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с марта 2026 года.

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