Одну из мечетей в Ташкенте переименуют в честь Ислама Каримова

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Одна из мечетей в столице Узбекистана Ташкенте будет переименована на "Ислом ота" в память о первом президенте страны Исламе Каримове.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, об этом заявила младшая дочь Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева.

"По предложению Улема (духовных деятелей) и широкой общественности было принято решение переименовать мечеть на "Ислом ота" в память о первом президенте Узбекистана, моем отце Исламе Каримове", — написала Каримова-Тилляева на своей странице в Facebook.