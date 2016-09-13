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    Одну из мечетей в Ташкенте переименуют в честь Ислама Каримова

    Мечеть будет называться Ислом ота

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Одна из мечетей в столице Узбекистана Ташкенте будет переименована на "Ислом ота" в память о первом президенте страны Исламе Каримове.

    Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, об этом заявила младшая дочь Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева. 

    "По предложению Улема (духовных деятелей) и широкой общественности было принято решение переименовать мечеть на "Ислом ота" в память о первом президенте Узбекистана, моем отце Исламе Каримове", — написала Каримова-Тилляева на своей странице в Facebook. 

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