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Одним указом Эрдоган сменил губернаторов 57 провинций

Одним указом Эрдоган сменил губернаторов 57 провинций Указом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана губернаторы 57 провинций Турции из 81 сменены.
В регионе
10 августа 2023 г. 09:25
Одним указом Эрдоган сменил губернаторов 57 провинций

Указом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана губернаторы 57 провинций Турции из 81 сменены.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, указ президента опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Причины перестановок, которые не затронули Анкару и Стамбул, не называются. Оппозиционные СМИ обращают внимание, что решение было принято после состоявшихся на этой неделе заседаний правительства и Совета национальной безопасности Турции.

2 августа по указу Эрдогана были сменены главы управлений безопасности 52 турецких провинций.

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Версия на английском языке Erdogan replaces governors of 57 provinces

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