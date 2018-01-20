Одна из пострадавших при нападении на школу в России находится в коме

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Состояние одной из пострадавших при нападении на школу в Удан-Удэ остается крайне тяжелым. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.
"Состояние одной девочки крайне тяжелое, она остается в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей занимаются специалисты из Санкт-Петербурга, нейрохирурги и нейрореаниматолог", — сказал он журналистам.
Нападение на учеников седьмого класса школы в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло накануне.
По данным Сдедственного комитета России, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.
По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.
По факту возбуждено уголовное дело.
News DepartmentАвтор новости
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