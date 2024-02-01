ОДКБ выделит финансирование на укрепление таджикско-афганской границы

Очередное заседание рабочей группы по разработке Целевой межгосударственной программы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по укреплению таджикско-афганской границы состоится в начале марта. Она должна определить размер необходимых сред

Очередное заседание рабочей группы по разработке Целевой межгосударственной программы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по укреплению таджикско-афганской границы состоится в начале марта. Она должна определить размер необходимых средств для укрепления границы и механизмы финансирования.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев.

По его словам, при этом будут определены пропорции распределения расходов между всеми государствами-членами организации.

"От этого будут зависеть как сроки, так и объем средств, необходимый для реализации этой программы", - объяснил он.