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ОДКБ: Возможности политического урегулирования погранвопроса между Арменией и Азербайджаном не исчерпаны

ОДКБ: Возможности политического урегулирования погранвопроса между Арменией и Азербайджаном не исчерпаны "Возможности политического урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе не исчерпаны".
В регионе
10 августа 2021 г. 14:01
ОДКБ: Возможности политического урегулирования погранвопроса между Арменией и Азербайджаном не исчерпаны

"Возможности политического урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе не исчерпаны".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник в ходе визита в военную часть в Араратской области заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Если говорить о путях решения проблемы, мы думаем, что возможности политического решения этой ситуации не исчерпаны, по сути, это был бы лучший вариант для всех", - заявил он.

По словам Зася, ОДКБ серьезно обеспокоена эскалацией на границе. "Мы серьезно обеспокоены недавней эскалацией ситуации на границе. Кроме того, это затрудняет выполнение договоренностей, достигнутых между лидерами Азербайджана, Армении и России по прекращению конфликта и поиску путей установления мира в регионе", - добавил он.

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Версия на английском языке CSTO chief: Political opportunities for resolving border dispute between Armenia and Azerbaijan not exhausted
Версия на азербайджанском языке KTMT-nin Baş katibi: "Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd məsələsinin tənzimlənməsində siyasi imkanlar tükənməyib"

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