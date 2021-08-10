ОДКБ: Возможности политического урегулирования погранвопроса между Арменией и Азербайджаном не исчерпаны

"Возможности политического урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе не исчерпаны".

"Возможности политического урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе не исчерпаны".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник в ходе визита в военную часть в Араратской области заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Если говорить о путях решения проблемы, мы думаем, что возможности политического решения этой ситуации не исчерпаны, по сути, это был бы лучший вариант для всех", - заявил он.

По словам Зася, ОДКБ серьезно обеспокоена эскалацией на границе. "Мы серьезно обеспокоены недавней эскалацией ситуации на границе. Кроме того, это затрудняет выполнение договоренностей, достигнутых между лидерами Азербайджана, Армении и России по прекращению конфликта и поиску путей установления мира в регионе", - добавил он.