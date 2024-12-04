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ОДКБ не получал документы о выходе Еревана

ОДКБ не получал документы о выходе Еревана На данный момент неизвестно, что имеет в виду премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявляя "о точке невозврата" в отношениях Еревана и организации.
В регионе
4 декабря 2024 г. 19:27
ОДКБ не получал документы о выходе Еревана

На данный момент неизвестно, что имеет в виду премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявляя "о точке невозврата" в отношениях Еревана и организации.

Как передает Report, об этом сообщил дипломатический источник NEWS.ru.

"В ОДКБ документы о выходе Армении не поступали. О чем говорит Пашинян, никто не понимает", - сказал он.

Ранее Пашинян заявил, что отношения Еревана и ОДКБ перешли в точку невозврата. По его словам, возвращение в организацию становится почти невозможным. Комментируя замораживание участия Армении в ОДКБ, Пашинян заявил, что республика не участвует в разработке документов в рамках организации.

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