ОДКБ: Есть кандидат на пост командующего миротворцами в Казахстане

Кандидат на должность командующего миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане уже есть.

Кандидат на должность командующего миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане уже есть.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Он отметил, что решение еще не оформлено.

"Не хочу пока предвосхищать события, потому что решение еще не оформлено. Совет министров обороны ОДКБ примет решение о назначении командующего Коллективными миротворческими силами. Кандидат уже есть, но он еще не утвержден, поэтому я не хочу раскрывать его имя. Решение будет опубликовано в СМИ позже", - сказал Зась.