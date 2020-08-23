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ОДКБ: Беларусь не направляла запрос об оказании помощи

ОДКБ: Беларусь не направляла запрос об оказании помощи Беларусь не направляла запросов в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об оказании помощи в связи с внутриполитической обстановкой в стране.
В регионе
23 августа 2020 г. 17:25
ОДКБ: Беларусь не направляла запрос об оказании помощи
Станислав Зась

Беларусь не направляла запросов в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об оказании помощи в связи с внутриполитической обстановкой в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась на форуме "Армия-2020".

"У нас есть механизмы оказания помощи. Но любая помощь, которая со стороны ОДКБ может быть оказана, организуется только на основе запроса государства. Пока от Беларуси запросов таких нет. Я уверен, что Беларусь справится с этими проблемами самостоятельно", - сказал он.

Зась пояснил, что при поступлении соответствующего запроса о помощи будет задействован механизм экстренных консультаций с привлечением всех государств, после чего будет оперативно выработано соответствующее решение об оказании поддержки в зависимости от запроса государства.

Он также сообщил, что план по оснащению коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ современным вооружением и военной техникой будет подготовлен до конца года.

"Сейчас разрабатывается план по оснащению КСОР самым современным вооружением. Мы ставим целью в этом году завершить разработку этого плана и со следующего года начать его реализацию", - сказал Зась.

Зась отметил, что КСОР должны быть готовы к выполнению любой задачи в сжатые сроки. Данные части и подразделения должны в первую очередь оснащаться самым современным вооружением.

По словам генсекретаря, в настоящее время аккумулируются запросы стран ОДКБ по теме вооружения и военной техники. "Сейчас идет процесс сопряжения наших возможностей с потребностями, выработка механизмов финансирования, закупок, поставок", - отметил он.

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