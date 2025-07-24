Один сотрудник МЧС погиб, другой ранен при тушении пожара в торговом центре в Ростове

При тушении пожара в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области РФ погиб один из сотрудников МЧС.

При тушении пожара в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области РФ погиб один из сотрудников МЧС.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении региональной спасательной службы.

Связь с погибшим была потеряна при поиске людей в горящем здании. Еще одного пожарного с ожогами конечностей вынесли из ТЦ и госпитализировали.

Как сообщила администрация здания, в лифте могут находиться двое работников. На их поиски направлены специалисты газодымозащитной службы МЧС. При этом ранее местные власти заявляли, что пожар начался до открытия ТЦ и в тот момент внутри никого не было.

Всего в тушении участвуют 84 сотрудника МЧС и 29 единиц техники. На данный момент пожар, охвативший площадь в 1,3 тыс. кв. м, удалось локализовать. Причины возгорания не уточняются.