Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты под Калугой

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Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты в городе Жиздра Людиновского района Калужской области. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе регионального управления СК России.

"Вчера в районе 16:00 мск 13-летний подросток нашел у своих родственников в сарае гранату и решил напугать своего сверстника. В результате неосторожного обращения с гранатой произошла ее детонация. Сам подросток погиб на месте, еще двое подростков в возрасте 10 и 14 лет пострадали", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что жизни пострадавших подростков ничего не угрожает. Сотрудники управления МВД по Калужской области возбудили уголовное дело по факту взрыва гранаты.

Сейчас пострадавшие подростки находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Следователями СУ СК РФ Калужской области также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.