​Один полицейский погиб на востоке Турции после нападения боевиков РПК

Баку. 24 Июля. REPORT.AZ/ Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) совершили нападение на полицейский контрольно-пропускной пункт в восточной турецкой провинции Тунджели.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, нападавшие применили гранатометы и автоматическое оружие.

В результате нападения был убит один сотрудник полиции и два получили ранения.

Турецкие спецслужбы начали операцию по задержанию и поимке боевиков. Тем временем раненые сотрудники полиции были доставлены на вертолете в город Элязыг, сообщают местные власти.