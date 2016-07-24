​Один полицейский погиб на востоке Турции после нападения боевиков РПК

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Баку. 24 Июля. REPORT.AZ/ Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) совершили нападение на полицейский контрольно-пропускной пункт в восточной турецкой провинции Тунджели.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, нападавшие применили гранатометы и автоматическое оружие.
В результате нападения был убит один сотрудник полиции и два получили ранения.
Турецкие спецслужбы начали операцию по задержанию и поимке боевиков. Тем временем раненые сотрудники полиции были доставлены на вертолете в город Элязыг, сообщают местные власти.
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