Число погибших при пожаре в доме престарелых в России выросло до трех - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Число погибших при пожаре в частном пансионате для престарелых в Красноярске выросло до трех. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Следственном комитете.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В настоящее время на месте работает следственная группа, назначаются необходимые экспертизы.
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Один погиб, двое ранены при пожаре в доме престарелых в Красноярске. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю.
Из-за пожара 40 человек были эвакуированы.
Судьба троих еще неизвестна.
Возгорание в доме престарелых на улице Авиационной краевого центра произошло днем, выгорела площадь порядка 200 кв. м. Пожар был потушен.
News DepartmentАвтор новости
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