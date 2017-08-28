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    Число погибших при пожаре в доме престарелых в России выросло до трех - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    В настоящее время на месте работает следственная группа, назначаются необходимые экспертизы

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Число погибших при пожаре в частном пансионате для престарелых в Красноярске выросло до трех. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Следственном комитете.

    Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    В настоящее время на месте работает следственная группа, назначаются необходимые экспертизы.

    *** 10:27

    Один погиб, двое ранены при пожаре в доме престарелых в Красноярске. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю. 

    Из-за пожара 40 человек были эвакуированы. 

    Судьба троих еще неизвестна. 

    Возгорание в доме престарелых на улице Авиационной краевого центра произошло днем, выгорела площадь порядка 200 кв. м. Пожар был потушен. 

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