Один из ключевых свидетелей по уголовному делу Кочаряна найден мертвым в своем особняке

В Армении обнаружено тело экс-начальника полиции Айка Арутюняна с огнестрельным ранением в голову. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявили в пресс-службе полиции.

Сигнал об обнаружении тела в особняке Арутюняна в Бджни поступил в полицию вечером 23 сентября в 23։50 часов. По предварительной версии следствия, экс-начальник полиции совершил самоубийство.

В результате осмотра места происшествия было обнаружено огнестрельное оружие и гильза.

Пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 110 ("Доведение лица до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз") Уголовного кодекса Армении.

Айк Арутюнян 1999-2003 годах занимал пост министра внутренних дел, в 2003-2008 годах был начальником полиции, а 2010-2014 годах возглавлял уголовно-исполнительное управление минюста Армении. Арутюнян также проходил свидетелем по делу первого марта, в частности, по факту подделки документов по событиям 2008 года.