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Один из пропавших армянских военнослужащих скончался

Один из пропавших армянских военнослужащих скончался В Армении скончался один из двух пропавших ранее военнослужащих воинской части Джермука.
В регионе
23 марта 2021 г. 10:18
Один из пропавших армянских военнослужащих скончался
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В Армении скончался один из двух пропавших ранее военнослужащих воинской части Джермука.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе минобороны.

Согласно информации, после того как солдат нашли, Карен Шахназарян был доставлен в госпиталь, а Агаси Ованнисян умер.

Ранее минобороны Армении сообщило, что 21 марта в условиях сильной метели, при переходе с одного боевого поста на другой была потеряна связь с двумя военнослужащими-контрактниками. Вечером того же дня стало известно, что местонахождение двух военных удалось установить, и ведутся работы по их эвакуации.

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Версия на английском языке One of missing Armenian servicemen dies
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda itkin düşən hərbçilərdən biri ölüb

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