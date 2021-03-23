Один из пропавших армянских военнослужащих скончался

В Армении скончался один из двух пропавших ранее военнослужащих воинской части Джермука.

В Армении скончался один из двух пропавших ранее военнослужащих воинской части Джермука.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе минобороны.

Согласно информации, после того как солдат нашли, Карен Шахназарян был доставлен в госпиталь, а Агаси Ованнисян умер.

Ранее минобороны Армении сообщило, что 21 марта в условиях сильной метели, при переходе с одного боевого поста на другой была потеряна связь с двумя военнослужащими-контрактниками. Вечером того же дня стало известно, что местонахождение двух военных удалось установить, и ведутся работы по их эвакуации.