Один из пропавших армянских военнослужащих скончался

В Армении скончался один из двух пропавших ранее военнослужащих воинской части Джермука.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе минобороны.
Согласно информации, после того как солдат нашли, Карен Шахназарян был доставлен в госпиталь, а Агаси Ованнисян умер.
Ранее минобороны Армении сообщило, что 21 марта в условиях сильной метели, при переходе с одного боевого поста на другой была потеряна связь с двумя военнослужащими-контрактниками. Вечером того же дня стало известно, что местонахождение двух военных удалось установить, и ведутся работы по их эвакуации.