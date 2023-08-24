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Один из пассажиров потерпевшего крушение самолета Пригожина был армянином

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолета Пригожина был армянином Росавиация назвала имена пассажиров и членов экипажа, которые находились на борту разбившегося в Тверской области РФ самолета основателя и руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
В регионе
24 августа 2023 г. 01:09
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолета Пригожина был армянином

Росавиация назвала имена пассажиров и членов экипажа, которые находились на борту разбившегося в Тверской области РФ самолета основателя и руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram, на борту бизнес-джета в качестве пассажиров находились Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин.

Согласно информации, самолет выполнял полет на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

Напомним, что в Тверской области РФ вблизи населенного пункта Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Петербург. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа. Все находившиеся на борту погибли.

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Версия на азербайджанском языке Priqojinin təyyarəsində ölənlərdən biri ermənidir

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