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    Один из нападавших подорвался в здании парламента Ирана

    Очевидцы сообщили о звуке взрыва из здания парламента

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Один из нападавших подорвался в здании парламента Ирана. Как передает Report со ссылкой на Tasnim, очевидцы сообщили о звуке взрыва из здания парламента.

    "Смертник подорвался в парламенте Ирана на четвертом этаже", - пишет агентство Mehr на своей странице в Twitter.

    Напомним, четверо неизвестных совершили атаку на парламент Ирана. 

    Сообщается, что в результате нападения погибли 7 человек, 8 получили ранения. Четверо удерживаются в заложниках.

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