Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Один из нападавших подорвался в здании парламента Ирана. Как передает Report со ссылкой на Tasnim, очевидцы сообщили о звуке взрыва из здания парламента.

"Смертник подорвался в парламенте Ирана на четвертом этаже", - пишет агентство Mehr на своей странице в Twitter.

Напомним, четверо неизвестных совершили атаку на парламент Ирана.

Сообщается, что в результате нападения погибли 7 человек, 8 получили ранения. Четверо удерживаются в заложниках.