Один из нападавших на депутата парламента Украины задержан в Азербайджане

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Один из нападавших на депутата парламента Украины Рады Мустафу Найема задержан в Азербайджане. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе МВД Украины.

Отмечается, что трое нападавших были задержаны на месте, им избрали меру пресечения.

"Четвертый участник через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами», — сказал глава министерства Арсен Аваков.

30 апреля в ходе дорожного конфликта в Киеве четверо мужчин, среди которых были граждане России, избили Найема. Депутат был госпитализирован.