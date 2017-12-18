Один из ликвидированных во время cпецоперации в Дагестане боевиков был депутатом

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Один из ликвидированных во время операции в Дагестане боевиков в прошлом был депутатом. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Накануне в Дагестане произошло боестолкновение с тремя боевиками. В результате операции они были нейтрализованы. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), пострадавших среди силовиков и гражданских нет.

"Один из ликвидированных, Магомед-Хабиб Касимов, одиннадцать лет назад являлся депутатом муниципального собрания в Карабудахкентском районе. Его удостоверение было найдено в ходе осмотра места спецоперации", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что спецоперация проходила в доме экс-депутата, который, по данным источника, оказывал боевикам пособническую помощь.