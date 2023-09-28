Один из лидеров сепаратистского режима в Карабахе решил сдаться азербайджанским властям

Один из лидеров сепаратистского режима в Карабахе, глава т.н. "МИД Карабаха" Давид Бабаян выступил с заявлением в соцсетях, в котором заявил, что он добровольно отправляется в города Шуша для расследования, которого потребовала азербайджанская сторона.

Один из лидеров сепаратистского режима в Карабахе, глава т.н. "МИД Карабаха" Давид Бабаян выступил с заявлением в соцсетях, где сообщил, что он добровольно отправляется в город Шушу для расследования, которого потребовали центральные власти Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

По его словам, по требованию Баку он должен прибыть для соответствующего расследования, поэтому он принял решение направиться сегодня из Ханкенди в Шушу.

Он отметил, что его неявка, или побег, нанесут серьезный вред народу.