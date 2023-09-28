О нас

Один из лидеров сепаратистского режима в Карабахе решил сдаться азербайджанским властям

Один из лидеров сепаратистского режима в Карабахе решил сдаться азербайджанским властям Один из лидеров сепаратистского режима в Карабахе, глава т.н. "МИД Карабаха" Давид Бабаян выступил с заявлением в соцсетях, в котором заявил, что он добровольно отправляется в города Шуша для расследования, которого потребовала азербайджанская сторона.
В регионе
28 сентября 2023 г. 10:53
Один из лидеров сепаратистского режима в Карабахе решил сдаться азербайджанским властям

Один из лидеров сепаратистского режима в Карабахе, глава т.н. "МИД Карабаха" Давид Бабаян выступил с заявлением в соцсетях, где сообщил, что он добровольно отправляется в город Шушу для расследования, которого потребовали центральные власти Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

По его словам, по требованию Баку он должен прибыть для соответствующего расследования, поэтому он принял решение направиться сегодня из Ханкенди в Шушу.

Он отметил, что его неявка, или побег, нанесут серьезный вред народу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qondarma rejimin keçmiş “xarici işlər naziri” Azərbaycana təslim olur

Самое важное

СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого
28 сентября 2023 г. 11:20
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
27 сентября 2023 г. 20:35
Рубен Варданян задержан на ППП Лачын и доставлен в Баку
Рубен Варданян задержан на ППП "Лачын" и доставлен в Баку
27 сентября 2023 г. 14:46
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
27 сентября 2023 г. 11:15
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
27 сентября 2023 г. 11:11
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы
27 сентября 2023 г. 10:52
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2023 г. 00:00
Завершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
ФотоЗавершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
26 сентября 2023 г. 13:23
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
25 сентября 2023 г. 22:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi