Один из лидеров сепаратистского режима в Карабахе решил сдаться азербайджанским властям

Один из лидеров сепаратистского режима в Карабахе, глава т.н. "МИД Карабаха" Давид Бабаян выступил с заявлением в соцсетях, где сообщил, что он добровольно отправляется в город Шушу для расследования, которого потребовали центральные власти Азербайджана.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.
По его словам, по требованию Баку он должен прибыть для соответствующего расследования, поэтому он принял решение направиться сегодня из Ханкенди в Шушу.
Он отметил, что его неявка, или побег, нанесут серьезный вред народу.