Один из исполнителей теракта в Иране был гражданином Таджикистана

Один из двух террористов-смертников, устроивших взрывы у кладбища в городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани, был гражданином Таджикистана.

Один из двух террористов-смертников, устроивших взрывы у кладбища в городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани, был гражданином Таджикистана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Министерство разведки Ирана.

Личность второго террориста, по данным ведомства, устанавливается.

Ранее сообщалось о задержании 11 человек по подозрению в причастности к теракту и обнаружении дома, в котором проживали террористы-смертники, где были также найдены готовые к применению взрывные устройства.

Несколько взрывов прогремели в минувшую среду в иранском городе Керман в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США.

По последним данным, число погибших в результате терактов составило 84 человека.