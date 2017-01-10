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    Один из главарей сирийского крыла террористической РПК: Мы получаем военную поддержку со стороны США

    Салих Муслим: Наше сотрудничество с США продолжается

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Один из главарей сирийского крыла террористической РПК - PYD Салих Муслим заявил о получении поддержки со стороны США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Kanal A Haber, он заявил, что сотрудничество с США продолжается: "США оказывают Демократическим силам Сирии (структура, контролируемая PYD, – Report) военную помощь. Между США и Демократическими силами Сирии существует хорошая связь".

    В информации говорится, что террористическая группировка РПК действует на севере Сирии под видом PYD. Эта террористическая группировка представляется как политическая "организация". Другим крылом РПК в Сирии является YPG. Связь между данными террористическими группировками и США налаживают Демократические силы Сирии, среди которых есть также группировки, состоящие из арабов.

    Отметим, что Турция обвиняет США в снабжении боеприпасами сирийских и иракских крыльев РПК, в том числе YPG и PYD. По информации, официальная Анкара предъявила американским властям подтверждающие это документы. Официальный Вашингтон же опровергает это.  

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