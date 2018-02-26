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    Один из фигурантов дела о попытке контрабанды около 400 кг кокаина из Аргентины в Россию скрылся за границей

    Андрей Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства России в Аргентине

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Тверской суд Москвы заочно арестовал объявленного в розыск четвертого обвиняемого по уголовному делу о попытке контрабанды около 400 кг кокаина из Аргентины в Россию.

    Как передает Report, об этом "Интерфакс" сообщила представитель суда Светлана Максимова.

    По ее словам, мера пресечения в отношении Ковальчука будет измеряться двумя месяцами с момента его фактического задержания.

    По данным СМИ, А.Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства России в Аргентине.

    Три фигуранта дела уже арестованы в Москве, еще несколько в Аргентине.

    Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич объявила, что правоохранительные органы России и Аргентины совместно пресекли поставку крупной партии кокаина в Европу.

    Наркотик обнаружили готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе, кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава учреждения. В российском МИД подтвердили, что в ходе операции были задержаны граждане России и Аргентины.

    В ходе операции было обнаружено 12 чемоданов с кокаином, который готовился для переправки в Европу. Вес партии составлял почти 400 кг. Всего, как было установлено, к попытке организовать наркотрафик были причастны пять человек - двое в Аргентине и трое в России.

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