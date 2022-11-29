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Один из близких к Путину чиновников подал в отставку

Один из близких к Путину чиновников подал в отставку Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин объявил, что подал заявление об уходе с поста.
В регионе
29 ноября 2022 г. 11:48
Один из близких к Путину чиновников подал в отставку

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин объявил, что подал заявление об уходе с поста.

Об этом передает Report cо ссылкой на "Интерфакс".

"В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", - написал он в своем Telegram-канале.

По не подтвержденной пока официально информации, после ухода с госслужбы Кудрин займет пост в новой структуре "Яндекса", которому предстоит пройти реструктуризацию с разделением на российскую и зарубежную части. Ряд источников "Интерфакса" утверждает, что с Кудриным обсуждался пост председателя совета директоров выделяемой российской головной компании группы.

Представление об освобождении Кудрина от должности поступило в Совет Федерации. СФ планирует рассмотреть этот вопрос в среду.

"Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам решил рекомендовать Совету Федерации ФС РФ освободить Кудрина Алексея Леонидовича от должности председателя Счетной палаты РФ досрочно", - сказал на заседании комитета его руководитель Анатолий Артамонов.

Члены комитета проголосовали за это решение.

В свою очередь вице-спикер СФ Алексей Журавлев предложил рассмотреть вопрос в начале заседания Совета Федерации, которое состоится в среду.

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