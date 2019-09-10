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Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Сочи

​Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Сочи

В результате пожара в гостинице в Сочи один человек погиб, ещё один пострадавший был госпитализирован. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил  представитель городской администрации.

"На пожаре один человек погиб, ещё один госпитализирован", — заявили в администрации.

Возгорание произошло в частном домовладении рано утром. 

Во время пожара спасатели эвакуировали 20 человек.

Как отмечает "Юга.ру", горела кровля, пламя распространилось на площади 100 кв. метров.  

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