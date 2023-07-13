Один человек погиб в результате наводнения на Кубани

Один человек погиб в результате наводнения на Кубани, судьба четверых по-прежнему не известна.

Один человек погиб в результате наводнения на Кубани, судьба четверых по-прежнему не известна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили экстренные службы.

"В результате дождевого паводка погиб один человек. Судьба четырех человек по-прежнему не известна", - сказал собеседник агентства.

С вечера вторника в Туапсинском районе Краснодарского края выпали трехмесячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровней воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуируют население. Подтопленными были здание районной больницы, включая реанимационное отделение, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и еще три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы.