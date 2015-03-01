​Один человек погиб в перестрелке кавказцев на востоке Москвы

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Две группы выходцев из кавказских республик устроили потасовку со стрельбой у ресторана на востоке Москвы.

Как передает Report со ссылкой на «Интерфакс», об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«Вчера вечером на службу «02» от граждан поступило сообщение, что возле ресторана «Ли-Лу» по Сиреневому бульвару, 25а, слышны выстрелы. Прибывшие полицейские установили, что в помещении ресторана между двумя группами неизвестных лиц кавказской внешности численностью около восьми человек произошла ссора», — рассказал источник.

В результате стрельбы погиб 22-летний солдат-срочник, получил огнестрельные ранения его 24-летний приятель, выходец из Чечни.

Преступники скрылись с места перестрелки на автомобиле черного цвета.