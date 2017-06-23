 Наверх

На нефтебазе в Казахстане произошел пожар, один человек погиб

На нефтебазе в Казахстане произошел пожар, один человек погиб
Тушение пожара продолжается

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Казахстане на нефтебазе "Шымкент мунай онемдеры" произошло возгорание, по меньшей мере один человек погиб. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс",  об этом заявили  в пресс-службе областного департамента по ЧС.

По данным пресс-службы, 46-летний погибший работал на нефтебазе оператором, его тело было найдено рядом с резервуарами. 

Горит резервуар с бензином объемом 3000 кубометров. Вблизи возгорания находятся еще девять резервуаров.

Пожар пока потушить не удалось, на месте работают пожарные расчеты, дежурят кареты "скорой помощи", территория оцеплена полицейскими.

В тушении задействованы 120 человек личного состава, 28 единиц техники, вертолет ДЧС и пожарный поезд.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!