Один человек погиб, еще один получил ранения при стрельбе в Ереване

В результате стрельбы в Ереване по меньшей мере один человек погиб, еще один получил ранение.
Об этом
Согласно информации, инцидент произошел в районе Ачапняк армянской столицы. Неизвестный открыл огонь по автомобилю Toyota Land Cruiser, что спровоцировало массовое ДТП. Находившийся во внедорожнике мужчина скончался, еще один человек получил огнестрельные ранения.
Утверждается, что убитый был известен в криминальных кругах под прозвищем "Фаз".
На месте инцидента перекрыто движение, работают сотрудники экстренных служб.