Один человек погиб, еще один получил ранения при стрельбе в Ереване

Один человек погиб, еще один получил ранения при стрельбе в Ереване

В результате стрельбы в Ереване по меньшей мере один человек погиб, еще один получил ранение.

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