Один человек погиб, двое пропали в результате проливного дождя в Грузии

Один человек погиб, двое пропали в грузинской деревне Джумати (регион Гурия) в результате проливного дождя. Спасатели обнаружили тело несовершеннолетнего, поиски которого велись после схода оползня.

Один человек погиб, двое пропали в грузинской деревне Джумати (регион Гурия) в результате проливного дождя. Спасатели обнаружили тело несовершеннолетнего, поиски которого велись после схода оползня.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Обильные осадки, обрушившиеся на Грузию минувшей ночью, создали серьезные проблемы в регионах Гурия, Кахети и Аджария. Повалены деревья, затоплены дворы и первые этажи домов, повреждена инфраструктура.

Поиски еще двух пропавших в регионе Гурия продолжаются, сообщили в МВД.