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Один человек погиб, двое пропали в результате проливного дождя в Грузии

Один человек погиб, двое пропали в результате проливного дождя в Грузии Один человек погиб, двое пропали в грузинской деревне Джумати (регион Гурия) в результате проливного дождя. Спасатели обнаружили тело несовершеннолетнего, поиски которого велись после схода оползня.
В регионе
8 сентября 2023 г. 12:57
Один человек погиб, двое пропали в результате проливного дождя в Грузии

Один человек погиб, двое пропали в грузинской деревне Джумати (регион Гурия) в результате проливного дождя. Спасатели обнаружили тело несовершеннолетнего, поиски которого велись после схода оползня.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Обильные осадки, обрушившиеся на Грузию минувшей ночью, создали серьезные проблемы в регионах Гурия, Кахети и Аджария. Повалены деревья, затоплены дворы и первые этажи домов, повреждена инфраструктура.

Поиски еще двух пропавших в регионе Гурия продолжаются, сообщили в МВД.

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