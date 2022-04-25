Один человек погиб, 7 ранено в результате ракетного удара по Кременчугской ТЭЦ и НПЗ

В результате ракетного обстрела Кременчуга (Украина) в воскресенье, 24 апреля, вечером один человек погиб, семеро получили ранения разной степени тяжести.

В результате ракетного обстрела Кременчуга (Украина) в воскресенье, 24 апреля, вечером один человек погиб, семеро получили ранения разной степени тяжести.

Как передает Report, об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram-канале.

"9 вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ - 1 человек погиб, 7 получили ранения разной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды", – отметил он.

Лунин также подчеркнул, что обстрел Полтавщины со стороны ВС РФ на Пасху вечером самый большой обстрел области с начала полномасштабных боевых действий.