Один человек арестован по делу о стрельбе в центре Еревана

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ По делу убийства у ереванского Вернисажа в Следственном комитете Армении выдвинуто обвинение 60-летнему Р. Хачатряну.

Как передает Report, об этом Новости Армении – NEWS.am сообщили в Комитете.

Ранее Новости Армении – NEWS.am сообщили, что 14 сентября 2017 г у гостиницы недалеко от Вернисажа в центре Еревана началась стрельба, при которой погиб Гагик Мосинян, 1974 г. р. Ваагн Абгарян, 1978 г. р., был госпитализирован.

Следствие выяснило, что убийство готовилось заранее. Трое подозреваемых были объявлены в розыск.

Один из них, Р. Хачатрян, был найден, арестован, доставлен в распоряжение следствия и уже допрошен.

Следствие продолжается.