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    Один человек арестован по делу о стрельбе в центре Еревана

    Хачатрян, был найден, арестован, доставлен в распоряжение следствия

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ По делу убийства у ереванского Вернисажа в Следственном комитете Армении выдвинуто обвинение 60-летнему Р. Хачатряну.

    Как передает Report, об этом Новости Армении – NEWS.am сообщили в Комитете.

    Ранее Новости Армении – NEWS.am сообщили, что 14 сентября 2017 г у гостиницы недалеко от Вернисажа в центре Еревана началась стрельба, при которой погиб Гагик Мосинян, 1974 г. р. Ваагн Абгарян, 1978 г. р., был госпитализирован.

    Следствие выяснило, что убийство готовилось заранее. Трое подозреваемых были объявлены в розыск.

    Один из них, Р. Хачатрян, был найден, арестован, доставлен в распоряжение следствия и уже допрошен.

    Следствие продолжается.

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