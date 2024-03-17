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Очная явка на выборах президента РФ по стране достигла 60%

Очная явка на выборах президента РФ по стране достигла 60% Общая очная явка на выборах президента РФ по стране составила 60,04% по состоянию на 09:38 (10:38 – бакинское время).
В регионе
17 марта 2024 г. 10:46
Очная явка на выборах президента РФ по стране достигла 60%

Общая очная явка на выборах президента РФ по стране составила 60,04% по состоянию на 09:38 (10:38 – бакинское время).

Как передает Report, это следует из данных на официальном сайте ЦИК РФ.

"Ход голосования - 60,04%", - указано на сайте.

Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.

На восьмых по счету выборах президента РФ за главный пост страны впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков (выдвинут партией "Новые люди"), нынешний президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий, выдвинутый возглавляемой им ЛДПР, и Николай Харитонов от КПРФ. Именно в таком, алфавитном, порядке их фамилии расположены в избирательных бюллетенях. На прошлых выборах главы государства в 2018 году кандидатов было восемь.

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