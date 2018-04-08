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    Очевидец снял, как сухогруз врезается в особняк в Босфоре - ВИДЕО

    Разрушенный особняк построен в XVIII веке и оценивается в 85 миллионов долларов

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Очевидцы засняли момент, когда сухогруз Vitaspirit врезался в стоящий на берегу пролива Босфор особняк.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел накануне в районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула.

    Следовавшее из Египта на Украину судно из-за неполадок с рулем врезалось в дом рядом с мостом Султана Мехмеда Фатиха.

    В результате инцидента никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения. Разрушенный особняк построен в XVIII веке и оценивается в 85 миллионов долларов.

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