Очевидец снял, как сухогруз врезается в особняк в Босфоре - ВИДЕО

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Очевидцы засняли момент, когда сухогруз Vitaspirit врезался в стоящий на берегу пролива Босфор особняк.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел накануне в районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула.

Следовавшее из Египта на Украину судно из-за неполадок с рулем врезалось в дом рядом с мостом Султана Мехмеда Фатиха.

В результате инцидента никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения. Разрушенный особняк построен в XVIII веке и оценивается в 85 миллионов долларов.