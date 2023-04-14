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Очередной вандализм Армении: в Ереване подожгли флаг Азербайджана

Очередной вандализм Армении: в Ереване подожгли флаг Азербайджана Армянская сторона в очередной раз совершила акт вандализма против Азербайджана. Так, в городе Ереван подожгли азербайджанский флаг.
В регионе
14 апреля 2023 г. 23:08
Очередной вандализм Армении: в Ереване подожгли флаг Азербайджана

Армянская сторона в очередной раз совершила акт вандализма против Азербайджана. Так, в городе Ереван подожгли азербайджанский флаг.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, варварский поступок был совершен на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

В ходе церемонии состоялся парад флагов стран-участниц. Третьей страной был объявлен Азербайджан. После вынесения азербайджанского флага на сцену выбежал один из присутствующих в зале "болельщиков". Он выхватил из рук девушки флаг Азербайджана, поджег его и вынес из зала.

Сотруднику службы охраны удалось задержать вандала, после чего в зал внесли новый флаг.

Армянские "болельщики" также проявили неуважение к флагу Турции, освистав государственный атрибут во время вынесения на сцену.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistandan növbəti vandallıq: İrəvanda Azərbaycan bayrağı yandırılıb

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