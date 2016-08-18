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    Очередной теракт в Турции: 6 погибших, 6 раненых - ОБНОВЛЕНО-2

    Сработало установленное на дороге самодельное взрывное устройство

    ***15:43, 16:42

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В районе Хизан турецкой провинции Битлис совершено нападение на военный автомобиль.

    Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, сработало самодельное взрывное устройство, установленное на дороге, по которой возвращались военнослужащие, участвовавшие в операции по обезвреживанию террористов ПКК.

    В результате взрыва погибли 5, ранены 5 человек.

    В информации отмечается, что во время операции по обезвреживанию террористов ПКК в селе Назар турецкого района Хизан также погиб сельский охранник, ранен военнослужащий.

    Пострадавшие доставлены в Государственную больницу Битлиса. 

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