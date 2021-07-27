Очередной саммит Тюркского совета состоится в ноябре в Стамбуле

8-й Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) состоится 12 ноября 2021 года в Стамбуле.

8-й Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) состоится 12 ноября 2021 года в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на официальный портал Международной тюркской академии, об этом заявил Генеральный секретарь Тюркского совета Багдат Амреев на встрече с Министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Генсек также отметил, что повестка Стамбульского саммита будет очень насыщенной и придаст новый импульс сотрудничеству внутри организации и выведет отношения в тюркском мире на новый уровень.