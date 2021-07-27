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Очередной саммит Тюркского совета состоится в ноябре в Стамбуле

Очередной саммит Тюркского совета состоится в ноябре в Стамбуле 8-й Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) состоится 12 ноября 2021 года в Стамбуле.
В регионе
27 июля 2021 г. 13:01
Очередной саммит Тюркского совета состоится в ноябре в Стамбуле

8-й Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) состоится 12 ноября 2021 года в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на официальный портал Международной тюркской академии, об этом заявил Генеральный секретарь Тюркского совета Багдат Амреев на встрече с Министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Генсек также отметил, что повестка Стамбульского саммита будет очень насыщенной и придаст новый импульс сотрудничеству внутри организации и выведет отношения в тюркском мире на новый уровень.

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