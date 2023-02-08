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Очередной отряд спасателей из Азербайджана в составе 229 человек прибыл в Кахраманмараш

Очередной отряд спасателей из Азербайджана в составе 229 человек прибыл в Кахраманмараш В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева очередные 229 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (ЧСЧС) прибыли в братский город Кахраманмараш, для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции
В регионе
8 февраля 2023 г. 21:22
Очередной отряд спасателей из Азербайджана в составе 229 человек прибыл в Кахраманмараш

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева еще 229 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям прибыли в братский город Кахраманмараш, для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции и для поддержки поисково-спасательных операций.

Как сообщил командированный в Турцию сотрудник Report, азербайджанские спасатели прибыли в расположенный в городе Учебный центр Турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

В ближайшие часы они будут задействованы в поисково-спасательных работах на территории города.

Прибывшие из Баку 7-м по счету самолетом спасатели привезли с собой спасательное оборудование и средства обеспечения.

Отметим, что по поручению Президента Ильхама Алиева личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям общей численностью 725 человек прибыл в братскую Турцию и привлечен к поисково-спасательным работам, связанным с ликвидацией последствий землетрясения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan göndərilən növbəti 229 nəfərlik xilasetmə heyəti Kahramanmaraşa çatıb

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