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    Очередной митинг против подорожаний пройдет в Ереване в феврале

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Очередной митинг против подорожаний пройдет в Ереване в феврале. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат Национального Собрания Армении от блока "Елк" Никол Пашинян.

    Накануне в Ереване состоялась акция протеста против подорожаний. Шествие  организовал блок "Елк" под лозунгом "Нет подорожаниям и увеличению налогового бремени". 

    "Я многократно заявлял, что в тот момент, когда мы получим мандат на смену власти, мы не будем сидеть в кабинетах, а реализуем требование народа и сменим ее. Причем сделаем это за семь дней, а не за 5-7 лет. Однако сейчас мы находимся лишь на первой стадии процесса и требуем приостановить подорожания", - заявил Пашинян.

    "Следующий митинг-шествие мы проведём 5-го февраля, о часе будет объявлено дополнительно. До митинга мы сделаем всё необходимое, чтобы провести внеочередное заседание НС с требованием изменить налоговый кодекс и тем самым остановить подорожания", - заявил Пашинян.

    Армянские эксперты прогнозируют дальнейшие подорожания в стране. 

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